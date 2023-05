Cultura Hank Green, irmão do autor de ‘A Culpa é das Estrelas’, é diagnosticado com linfoma de Hodgkin

Hank Green, irmão do autor John Green, conhecido pelo best-seller A Culpa é das Estrelas e Cidades de Papel, anunciou através do seu canal no YouTube, Vlogbrothers, que está com linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que atinge o sistema imunológico.

Hank iniciou o canal de vlogs em 2007 ao lado do irmão e também é autor de romances, lançando em 2018 seu primeiro livro, Uma coisa absolutamente fantástica.

“Boas e más notícias. Um, é câncer. Boas notícias, é algo chamado linfoma de Hodgkin, é um dos cânceres mais tratáveis. Responde muito bem ao tratamento”, disse ele ao explicar o diagnóstico do médico.

O autor, inclusive, explicou que foi procurar ajuda quando notou que tinha gânglios linfáticos aumentados na região das axilas – e ele sabia que tinha fatores de risco para alguma doença autoimune pois teve mononucleose infecciosa quando criança.

Com mais de 3,61 milhões de inscritos no canal do YouTube, 7,5 milhões de seguidores no TikTok e 1,3 milhões de seguidores no Instagram, Hank disse que ainda não tem certeza de como isso afetará sua rotina de produção de vídeos, mas sabe que sua comunidade entenderia caso precisasse se ausentar. As primeiras sessões de quimeoterapia devem começar na semana que vem e seguirá por no mínimo quatro meses.

Além das mensagens de apoio que recebeu dos fãs, também recebeu uma mensagem do seu irmão John. “Este é o melhor momento até agora na história da humanidade para contrair linfoma”, contou sobre uma conversa que teve com ele.

Hank Green disse que por enquanto seu principal sintoma é o estresse, pois teme que um diagnóstico de câncer represente “a ameaça de sequestrar sua identidade”.

“Quero ser um cara divertido e pateta da ciência”, disse ele, “não lutando contra a ansiedade, um cara com câncer”, completou.