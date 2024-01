Halle Bailey, atriz que faz Ariel em ‘A Pequena Sereia’, anuncia nascimento do primeiro filho

A atriz e cantora Halle Bailey anunciou o nascimento do primeiro filho neste domingo, dia 7. A intérprete de Ariel no live-action de A Pequena Sereia, lançado pela Disney em 2023, compartilhou a novidade no perfil dela no Instagram.

“Bem-vindo ao mundo, meu Halo. O mundo está desesperado para te conhecer”, escreveu a cantora na publicação. A atriz tem um relacionamento com o rapper DDG, Darryl Granberry Jr., o qual também é pai do pequeno Halo.

Halle optou por esconder a gestação da imprensa. No entanto, havia suspeitas de que ela estaria grávida pela frequência do uso de roupas folgadas para disfarçar a barriga nos últimos meses.

Nas redes sociais, alguns fãs da cantora ficaram surpresos com a revelação. Outros brincaram pelo nome do bebê ser o mesmo da música Halo da Beyoncé, que fez sucesso do Brasil na trilha sonora da novela Caminho das Índias, em 2009.