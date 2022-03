Cultura Hailey Bieber fala sobre pequeno coágulo no cérebro: ‘Assustador’

Aos 25 anos de idade, Hailey Bieber teve um pequeno coágulo de sangue identificado no cérebro após manifestar sintomas de AVC na última quinta-feira, 10. Dois dias depois, ela falou sobre o assunto publicamente em uma rede social.

“Na manhã de quinta-feira, eu estava sentada no café da manhã com meu marido quando comecei a ter sintomas de acidente vascular cerebral e fui levada ao hospital. Eles descobriram que eu havia tido um coágulo de sangue muito pequeno no cérebro, o que causou uma pequena falta de oxigênio”, contou a modelo neste sábado, 12.

Ela disse que o corpo dela se recuperou em poucas horas, mas aquele momento foi, “definitivamente, um dos mais assustadores” que já viveu. “Estou em casa agora e bem, e sou muito grata a todos os médicos e enfermeiros incríveis que cuidaram de mim”, completou.

A modelo agradeceu também a todas as pessoas que desejaram melhoras e se preocuparam com ela, pelo apoio e amor.