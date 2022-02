Há 30 anos, ‘Perigosas Peruas’ abordava as complexidades da mulher moderna

A rotina nada fácil de mulheres que se dividem entre os afazeres domésticos, família e o feroz mercado de trabalho era um assunto frequente na cabeça de Carlos Lombardi no início dos anos 1990. Prestes a ter de entregar a sinopse de uma nova novela à Globo, o autor se inspirou em tipos femininos próximos de sua realidade para criar a ação dramática de “Perigosas Peruas”, trama que completa 30 anos de exibição neste mês.

Silvia Pfeifer e Mario Gomes – Foto: Divulgação

“Já era uma discussão forte naquela época. Queria mostrar a força e as dificuldades dessas mulheres que ralam muito para sobreviver”, conta o autor. Para criar a dualidade perfeita, Lombardi centralizou a história nas figuras diferentes de Leda e Cidinha. Amigas desde a infância, as duas nasceram no mesmo dia, horário e maternidade. Anos mais tarde, disputaram o amor do mesmo homem na faculdade e um reencontro na fase adulta é que desencadeia todo o drama da novela. “As personagens são tão diferentes que se tornam complementares. A escolha das duas protagonistas foi bem difícil, mas acabou se mostrando perfeita”, analisa.

O herói da história, Belo, já estava destinado a Mário Gomes. Para as duas heroínas, foram cogitadas atrizes em alta no início dos anos 1990, como Natália do Valle, Bruna Lombardi, Lídia Brondi e Maria Zilda Bethlem. Mas o papel de Leda acabou nas mãos de Silvia Pfeifer e Cidinha ficou com Vera Fischer, uma aposta feita por Lombardi e pelo saudoso diretor Roberto Talma, que combinou direitinho com a necessidade de renovação de imagem pretendida pela atriz à época.

“Sempre me convidavam para personagens dramáticas e extremamente glamourizadas. Achei interessante a ideia de viver uma mulher comum e o texto era delicioso, realmente divertido e cheio de reviravoltas”, conta Vera, que, no início do projeto, deu trabalho à equipe de produção por conta de atrasos e problemas pessoas. “No fim, deu tudo certo! Ao longo do tempo, é isso o que realmente importa”, minimiza a atriz.

Fabiana Scaranzi, Rômulo Arantes e Bianca Byington – Foto: Divulgação

Depois de muitas idas e vindas, Cidinha e Leda engravidam de Belo e ele se casa com a primeira. No dia do parto, a filha de Cidinha nasce com problemas de saúde, não resiste e morre. Belo troca as crianças na maternidade com o intuito de manter sua família unida. Desesperada com a suposta morte da filha, Leda some no mundo e se torna uma importante jornalista internacional. “O engraçado dessa história é que Leda sente inveja da vida pacata da amiga. E a Cidinha também gostaria de ter tido a vida profissional da Leda”, compara Pfeifer.

O fruto dessa mentira é a rebelde Tuca, de Natália Lage, que acaba descobrindo ter sido trocada na maternidade e vai atrás de suas raízes. Dessa forma, com as feridas já cicatrizadas, o trio principal acaba tendo de rever erros e paixões do passado.

Como todas as obras de Lombardi, humor e pitadas de ação policial também tiveram espaço em “Perigosas Peruas”. Passional e intrépido, o casal Téio e Téia, do falecido Rômulo Arantes e de Bianca Byington, ganhou o público por conta de suas intermináveis brigas e cenas sensuais. “Essa novela foi um marco na minha carreira. Os papéis começaram pequenos e acabaram se tornando um grande sucesso. Foi muito divertido e Rômulo era um grande parceiro de cena”, relembra Bianca.

Em meio a armas e perseguições, Lombardi fez uma alusão ao clássico “O Poderoso Chefão” com a família Torremolinos, núcleo que contava com um elenco de peso formado por Flávio Migliaccio, Guilherme Karam, Beth Goulart, Tato Gabus Mendes, Gerson Brenner, Irwing São Paulo e Alexandre Frota. “A história da máfia demorou a engrenar, mas funcionou e acabou envolvendo boa parte do elenco da novela. O resultado foi muito interessante, de um humor muito peculiar”, valoriza o autor.