Há 20 anos, remake de ‘Cabocla’ iniciava passeio pelas primeiras obras de Benedito Ruy Barbosa

Livremente inspirada no romance homônimo do escritor modernista Ribeiro Couto, "Cabocla" é uma novela de grandes paixões

Vanessa Giácomo e Daniel de Oliveira em Cabocla – 2ª versão, 2004 - Foto: Divulgação

Benedito Ruy Barbosa sempre teve uma relação de altos e baixos com a Globo. Com assinatura de forte tom político e muito ligado a temas como ecologia e reforma agrária, ele escreveu tramas populares às 18h entre os anos 1970. Insatisfeito com o tom água-com-açúcar das novelas, mudou para a Band, onde fez razoável sucesso com a novela “Os Imigrantes”. Foi chamado de volta para a Globo, porém foi mantido no mesmo horário, guardando ansiosamente a promoção para o horário das oito, o mais nobre da casa – que hoje gira em torno das 21h.

Cansado de esperar, trocou a Globo pela extinta Manchete em 1990, onde simplesmente fez estrondoso sucesso com “Pantanal” – oferecida por ele insistentemente à Globo e sempre recusada. Ao fim da trama, a Globo recontratou Benedito, mas dessa vez para criar novelas no horário que ele queria. E logo de cara enfileirou os sucessos “Renascer” e “O Rei do Gado”.

Em 2002, a problemática “Esperança” acabou por azedar novamente a relação entre autor e emissora. Com audiência abaixo do esperado, confusão nos bastidores e problemas de saúde, Benedito acabou afastado de sua própria novela. Como prêmio de consolação, em 2004, a Globo resolveu fazer um remake de “Cabocla”, exibida originalmente em 1979. Benedito topou, mas exerceu apenas a função de consultor. A autoria ficou a cargo de suas filhas Edmara e Edilene Barbosa. “Eu ainda estava muito magoado com a Globo. Mas achei a ideia de voltar a este trabalho muito interessante. Dei total liberdade para as meninas e fiquei muito feliz com o resultado”, relembra.

Livremente inspirada no romance homônimo do escritor modernista Ribeiro Couto, “Cabocla” é uma novela de grandes paixões. A maior delas é o encontro entre o dândi inconsequente Luís Jerônimo e a tímida Zuca, personagens de Daniel de Oliveira e da então estreante Vanessa Giácomo. Por anos, o galã gastou a fortuna de sua família na boêmia de cidade grande até que descobriu uma grave lesão no pulmão. Por ordens médicas, Luís decide passar um tempo próximo dos parentes na pequena e interiorana Vila da Mata.

Ao chegar, logo conhece Zuca, a arredia filha de Bina e Zé, os donos do único hotel da região, papéis de Jussara Freire e Otávio Augusto. Além das diferenças sociais, Zuca está comprometida com o ciumento e rústico Tobias, peão interpretado por Malvino Salvador. “A pressão de estrear como mocinha foi enorme. Mas, aos poucos, tudo foi se encaixando. Eu me apaixonei completamente pela história e pela simplicidade da Zuca. Foi um período de muito trabalho, mas também de muitas descobertas”, conta Vanessa, que acabou a novela casada com Daniel, com quem ficou por oito anos e teve dois filhos.

Além do casal principal, a novela também encantou o público com o amor puro de Tina e Tomé, de Maria Flor e Eriberto Leão. Mostrou a superação do amor de Tobias por Zuca nos braços da ingênua Mariquinha, de Carolina Kasting. E, por fim, a alegria juvenil de Belinha e Neco, personagens de Regiane Alves e Danton Mello, uma relação que expôs também o clima de disputa territorial e o coronelismo vigente, já que ela é filha de Justino e ele é filho de Boanerges, os mais poderosos fazendeiros da região, interpretados por Mauro Mendonça e Tony Ramos, respectivamente. “Fico sempre impressionado com o contexto histórico das tramas do Benedito. É uma novela de época clássica, mas que fala alto sobre assuntos contemporâneos. A necessidade de terra, o valor do trabalho e a força do homem do campo. Está tudo no subtexto de uma bela trama romântica. Foi um trabalho lindo. Me emocionava muito em cena”, conta Tony.

Durante a pré-produção da novela, o nome de Cleo Pires chegou a ser cogitado para viver Zuca. Já que seus pais, Glória Pires e Fábio Jr. eram os protagonistas da primeira versão e acabaram vivendo um romance que culminou com seu nascimento. Com a recusa da atriz, o diretor geral Ricardo Waddington fez questão de descobrir um novo rosto para o posto de mocinha. “É o caminho mais difícil, mas sempre achei importante ter novidades no vídeo. A seleção para o papel de Zuca foi grande. No fim, ficaram 15 nomes e escolhemos a Vanessa. O jeito como ela se desenvolveu ao longo dos anos me enche de orgulho. Tornou-se uma das grandes estrelas da emissora”, destaca o diretor.

Com gravações iniciadas no final de 2003, a equipe da novela passou por cidades interioranas de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Por fim, as cenas foram concentradas na imensa cidade cenográfica de 10 mil m² construída em uma fazenda no bairro carioca de Santa Cruz. “Essa versão da novela foi ambientada em 1918, então, a cidade tinha de parecer ‘virgem’. Plantamos muitas árvores, colocamos as construções em lugares estratégicos e utilizamos um enorme painel de fundo verde onde era possível mexer no horizonte das cenas”, explica o renomado cenógrafo Mário Monteiro. Com audiência em torno de 35 pontos, o sucesso de “Cabocla” acabou fazendo com que a Globo fizesse remakes de outras novelas de Benedito Ruy Barbosa dos anos 1970 e 1980 na faixa das seis, como “Sinhá Moça” em 2007, “Paraíso” em 2009 e “Meu Pedacinho de Chão” em 2013.