Há 10 anos em Americana, neta de Monteiro Lobato encontrou acolhimento na cidade

Joyce Campos Lobato, falecida na última sexta-feira (26), já frequentava o município há 45 anos; LIBERAL conversou com filha sobre a relação da mãe com a cidade

Joyce Campos Lobato, neta do escritor Monteiro Lobato, viveu em Americana por 10 anos – Foto: Arquivo Pessoal

“É uma comunidade, a gente encontrou acolhimento nesse bairro”, disse a filha de Joyce Campos Lobato, Cleo Campos Hill, 64, sobre a região do Iate Clube Campinas, onde a neta do ilustre escritor Monteiro Lobato morou nos últimos 10 anos de vida. Porém, a ligação de Joyce com Americana existe desde 1975.

A chácara, onde residia até seu falecimento na última sexta (26), aos 93, foi comprada há 45 anos. “A gente está aqui há muito tempo, mamãe visitou orfanato, escola… a nossa relação com Americana é da época que tinha o cinema [Cine Cacique] lá na praça central”, contou Cleo.

A notícia de que Joyce Campos Lobato residiu e faleceu em Americana surpreendeu muitos moradores da região. De acordo com a filha, foi uma escolha da mãe manter o sigilo do endereço, assim garantindo privacidade e segurança. Até poucos anos atrás, a neta nem mesmo tinha o sobrenome do escritor, que foi adicionado após o falecimento do marido, Jorge Kornbluh, em 2015.

Por cerca de 30 anos a família teve a chácara como área de lazer e vinha de São Paulo aos finais de semana. A propriedade faz frente para a Represa do Salto Grande, local que marcou a memória de Cleo, única filha de Joyce.

“A questão da limpeza da represa sempre foi muito importante, dos aguapés, a gente nadava na represa quando a gente comprou [a chácara]. Seria ótimo voltar a ter uma represa limpa”, ressaltou destacando a importância de Salto Grande para a família.

Região do Iate Clube de Campinas, em Americana, “acolheu” família de Joyce. Deitada em seus braços, a filha Cleo – Foto: Arquivo Pessoal

Moradora da capital paulista, a família conheceu a cidade por meio de uma professora de ginástica de Joyce. Foi só em 2014 que a neta de Monteiro Lobato se mudou definitivamente para Americana junto com o marido.

O fato de Joyce ter se enraizado no município é encarado pela filha como uma relação curiosa “cármica espiritual” com os Estados Unidos. Monteiro Lobato trabalhou por cerca de quatro anos como adido comercial em Nova Iorque, onde Joyce nasceu em 1930.

“A gente acabou comprando chácara em Americana, fundada por americanos. São coincidências”, disse Cleo.

Trabalho de preservação em vida

Joyce Campos Lobato assumiu o trabalho de preservação da memória e obra do avô na década de 90. Antes, ele era feito por sua mãe, Martha. A neta, então, se tornou a “relações públicas” do legado do escritor.

“É quem recebe a homenagem. […] É ser o rosto, quem vai na escola, quem faz a entrevista”, explicou Cleo sobre o trabalho que a mãe exercia. “Ela foi no Programa do Bial, foi no programa do Jô Soares”.

Joyce contava com o marido Jorge, que era o representante oficial da família Lobato. Ele foi responsável pelos contratos com a Rede Globo que levaram às diversas temporadas do Sítio do Picapau Amarelo na televisão.

A neta, no entanto, também era responsável por “monitorar” a parte criativa que envolvia as obras do escritor. “Mamãe lia todas as sinopses e aprovava, verificava quando estavam criando os personagens na década de 1970 – aquela Emília amarela e vermelhinha -, os desenhos da revistinha do sítio. Mamãe quem via tudo, aprovava e decidia se estava bom ou não”.

O trabalho continua

A bisneta do escritor assume o nome de Cleo Monteiro Lobato (@cleomonteirolobato) nas redes sociais a fim de perpetuar o legado. Ela trabalha com palestras e novos livros, além de reunir um acervo sobre Monteiro Lobato no www.monteirolobato.com.