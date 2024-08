Cultura Guthierry Sotero aposta no crescimento na carreira com o tímido Anastácio de ‘No Rancho Fundo’

A paixão pela atuação foi crescendo em Guthierry Sotero aos poucos. Hoje vivendo o inocente Nastácio de “No Rancho Fundo”, o primeiro contato com as Artes Cênicas se deu a partir do Slam, eventos onde jovens travam duelos artísticos que misturam rimas, rap e poesia. Disposto a ficar mais solto em suas apresentações, ele achou que algumas aulas de teatro poderiam ajudar a se sentir mais confiante. A tática deu tão certo que, além de melhorar sua desenvoltura, também o fez descobrir a possibilidade de uma outra profissão. “Por muitos anos, achei que minha vida profissional seria na área do Direito. Mas o mundo dá voltas e outros interesses vão surgindo”, explica o jovem carioca de 22 anos.

Na luta para conquistar seu lugar como intérprete há exatos cinco anos, Sotero fez sua estreia no vídeo com um pequeno papel em “Amor de Mãe”, de 2019, e logo tomou gosto pela tevê. Porém, a rotina exaustiva de testes, o mercado disputado e as muitas negativas começaram a desestabilizar o então novato. “Sou o único artista da minha casa e todo início é bem difícil. Pensei em desistir algumas vezes, confesso. Quando eu achava que as coisas iriam acontecer, batia na trave”, explica.

Perseverante, Sotero investiu no teatro e, paralelamente, se dedicava aos testes para a televisão. Em 2022, conseguiu um papel de destaque em “Tudo Igual… SQN”, primeira produção original brasileira da plataforma Disney+. Na sequência, deu vida ao decidido Vini, no sucesso “Vai na Fé”, trabalho que acabou o levando para o telefilme “Ritmo de Natal”, da Globoplay.

“É muito angustiante terminar um trabalho sem saber qual será o próximo passo. Desde ‘Vai na Fé’ que tenho tido a chance de realmente construir minha carreira, me envolvendo em projetos que acredito e que valorizam essa trajetória”, avalia.

No núcleo principal de “No Rancho Fundo”, Sotero até tenta fingir costume e se diverte ao lembrar das primeiras leituras de texto da atual novela das seis, onde entrou em uma sala e deu de cara com nomes como Andrea Beltrão e Alexandre Nero, protagonistas adultos da trama. “Brinco que todas as gravações são um masterclass. É muito gratificante estar nessa produção e aprender todos os dias algo novo”, ressalta.

Acostumados a personagens mais urbanos e próximos de sua realidade, o ator se empolga ao viver um tipo que demanda composição. Na trama de Mário Teixeira, Nastácio é um dos agregados da família Leonel e tem em Zefa e Tico, papéis de Beltrão e Nero, um exemplo a ser seguido. “O Nastácio exige bastante de mim. É um personagem com um gestual mais comedido e ele também tem sotaque. É diferente de tudo o que já fiz”, explica o ator, que passou a conviver mais com os atores nordestinos do elenco com o objetivo de caprichar na prosódia. “Eu precisava entender a musicalidade que tem no sotaque deles. E muitas amizades surgiram a partir dessa aproximação profissional”, conta.

Com a novela já estabelecida e caminhando para sua parte final, o ator já se enche de orgulho do desenho que seu personagem vem desenvolvendo ao longo dos capítulos. A descoberta de pedras preciosas no rancho da família mudou radicalmente a vida do clã e cada um reagiu de um jeito em relação a essa nova realidade financeira. “Meu personagem não é um cara ambicioso. O maior medo dele é que o dinheiro estrague a união entre todos do rancho”, resume. Com o coração dividido entre Esperança e Benvinda, papéis de Andréa Bak e Dandara Queiroz, o ator ainda não tem certeza sobre o destino amoroso de Nastácio. Porém, evita falar sobre o futuro do personagem em casa por conta do grande entusiasmo de sua mãe, Patrícia. “Qualquer coisa que eu conto em casa, todo mundo fica sabendo imediatamente. Agora estou mais quieto e deixo as surpresas acontecerem”, diverte-se.

