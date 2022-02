Gusttavo Lima volta aos palcos de São Bernardo do Campo nessa sexta

Sextou para o público sertanejo de São Bernardo do Campo, município do ABC paulista. Após dois anos longe dos palcos do Estância Alto da Serra, o cantor Gusttavo Lima retorna à cidade com o show Embaixador in Estância, acompanhado das duplas Cesar Menotti e Fabiano e Bruno e Denner. As músicas do mais recente álbum de Gusttavo, Buteco in Boston, lançado pela Sony Music em dezembro de 2021 fazem parte do setlist.

Entre os sucessos, a música Bloqueado, com quase 70 milhões de visualizações no YouTube e mais ouvida nesta quinta-feira, 17, no Spotify e Nota de Repúdio, com mais de 80 mil visualizações no YouTube, estão entre os sucessos do cantor mais aguardados pelo público.

Os ingressos variam entre R$ 65 reais, pista e R$ 220, camarote Arena. Não é permitida a entrada de menores de 18 anos. O show começa às 21h e para assistir, é necessário apresentar o comprovante de esquema vacinal completo contra covid-19 há, pelo menos, 15 dias.

Em março, cantor segue em turnê pela Europa, passando por Lisboa, Porto e Londres. Em 12 de março o cantor retorna aos palcos de Porto Alegre no estádio Beira-Rio.