Gusttavo Lima e equipe teriam impedido intérprete de Libras de participar do show em Teresina

A equipe do cantor Gusttavo Lima teria recusado a participação de uma intérprete de libras durante o show do artista em Teresina, no Piauí, na última sexta-feira, 14. A informação foi divulgada pelo jornal Extra. A própria profissional, Arielle Paiva, relatou em um vídeo o que aconteceu no evento.

Segundo ela, a equipe não aceitou o serviço e eles não puderam ficar. “Infelizmente a comunidade surda sofreu com a exclusão e falta de acessibilidade … Mesmo avisando a produção deles que tinha surdos presentes e que eles precisavam de acessibilidade, ainda sim negaram a acessibilidade no seu show”, escreveu.

“Total repúdio com esse ato desumano e falta de empatia com as pessoas surdas. Não podemos deixar ficar assim, pois a Kalor produções contratou os intérpretes de libras para fazer acessibilidade, mas a equipe do artista não aceitou.”

O Estadão entrou em contato com assessoria do cantor. O espaço segue aberto para atualização.

Posicionamento

Após a repercussão do caso, o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Teresina (CONADE-TE), emitiu uma nota de repúdio no qual se manifesta contra as atitudes da produção do evento e equipe de Gusttavo Lima.

“Ação essa discriminatória, vexatória, caracterizada pela proibição dos intérpretes de Libras no palco como garantia de acessibilidade ao evento. A infeliz atitude vai na contramão da Lei nº 5920, de 29 de maio de 2023, que determina a obrigatoriedade de inclusão de intérprete de Libras em eventos públicos realizados no município de Teresina”, cita o comunicado.

Logo depois, o órgão relatou em outro comunicado que a produtora contratou o serviço da intérprete de Libras para todos os shows daquela noite. “Todos os shows da noite tiveram intérpretes, exceto o do artista Gusttavo Lima, por uma decisão isolada da produção do artista e não da empresa piauiense, parceira dos intérpretes.”