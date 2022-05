Gustavo Mioto expulsa homem de show após agressão contra mulher

No último sábado, 21, Gustavo Mioto interrompeu seu show em Franca, São Paulo, para expulsar um homem que agrediu uma mulher no local. Nas redes sociais, circulam vídeos do momento.

“Eu não vou continuar o show enquanto esse otário não sair daqui. A menina que tomou um soco está bem?”, questionou o cantor. Ao fundo, a plateia gritava “fora” para que o homem fosse embora.

“Acho engraçado que o cara dá um soco em uma menina e se acha muito fod*. Pode ser fod* em qualquer lugar na casa dele, mas aqui ele não vai ser.”

“Rapaz, a raiva que sobe no meu sangue. Subir aqui para bater em nós ele não quer, não. Ele testou vir aqui? Não testou não, né. Bateu direto na menina. Filho da p*ta, cara”, completou.