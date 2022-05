Cultura Gustavo Mioto e Matheus & Kauan se apresentam no ‘Dose Dupla’ do Villa Country

É sertanejo em dose dupla. Na próxima quinta-feira, 5 de maio, Gustavo Mioto e Matheus & Kauan se apresentam em São Paulo. O cantor e a dupla sertaneja prometem levar os maiores sucessos para o projeto Dose Dupla, do Villa Country.

Tanto Gustavo Mioto, quanto Matheus & Kauan são grandes nomes da música sertaneja e vão apresentar lançamentos e músicas que marcaram o público.

Gustavo Mioto está em ano de comemoração dos 10 anos de carreira e tem lançado diversos projetos para festejar a data. O sertanejo já lançou dois trabalhos, Gustavo Mioto – Sem Cortes Ao Vivo em Jaguariúna e Pé Na Areia – Rio de Janeiro.

O segundo projeto do Ano X, que foi lançado no meio de abril, trouxe até a participação de Ludmilla no single Afogado. Além de novos hits, os trabalhos de Mioto para coemorar os dez anos de carreira tem novas versões de músicas já lançadas, como Solteiro Não Trai.

Já a dupla Matheus & Kauan, que é considerada uma das maiores da atual música sertaneja, prepara um repertório especial para o Dose Dupla do Villa Country.

Músicas como Imagina a Saudade, Gatilho e Expectativa x Realidade não vão faltar no show, pois será uma apresentação focada no último álbum deles, Se Melhorar Estraga – que traz músicas inéditas e ainda marca o início de uma nova década na carreira deles.

O show de Gustavo Mioto e Matheus & Kauan para o projeto Dose Dupla acontece na quinta-feira, 5 de maio, no Villa Country. Os ingressos ainda estão à venda no Ticket 360 ou podem ser adquiridos presencialmente nas bilheterias da casa de show, que fica na Barra Funda, em São Paulo.