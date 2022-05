Cultura Gustavo, do ‘BBB 22’, faz surpresa e oficializa namoro com Laís

Neste domingo, DIA 8, os ex-BBBs Gustavo e Laís oficializaram o relacionamento, que começou dentro do reality show da Globo. O ex-brother surpreendeu a ex-sister com o pedido oficial, com direito a uma cartinha e um buquê de flores durante o Dia das Mães, comemorado com a família da médica.

O momento da surpresa foi filmado e mostra Gustavo entregando um presente para a futura sogra, antes de surpreender a amada. Na carta, ele perguntava se Laís aceitava namorar com ele – e a resposta imediatamente foi positiva.”Te assumi para o Brasil e agora para a família. Te amo, Laís”, declarou ele, em foto publicada no Instagram.

Nos comentários, os seguidores e fãs do casal comemoraram. “Que fofos. Felicidades, gente”, escreveu Eslovênia, também ex-participante do BBB 22. “O último romântico quando reage”, comentou uma seguidora.