Gustavo confessa que não esperava ser eliminado do ‘BBB 22’

Após deixar o Big Brother Brasil 22 com 81,53% dos votos, Gustavo Beats participou nesta quarta-feira, 20, do quadro Café com o Eliminado, no programa Mais Você com Ana Maria Braga. Ele falou sobre a trajetória no reality show e confessou que não estava esperando pela eliminação.

“Sinceramente, eu não esperava (ser eliminado). Eu tinha muita confiança que meu jogo tinha agradado uma boa parte do público por ter batido em tantos paredões e ter conseguido voltar”, disse. “Não querendo desmerecer a trajetória de ninguém, mas eu tenho plena consciência que meu papel no jogo foi muito mais importante do que os meus adversários que permaneceram na casa”, completou.

Gustavo entrou no programa pela Casa de Vidro e se apresentou para o público como “hétero top”. Ele admitiu que tinha receio de que o discurso de entrada tivesse gerado uma impressão ruim nas pessoas, mas afirmou ter conseguido mudar essa imagem negativa.

Dentro do reality, ele movimentou a casa e começou a colocar no paredão pessoas que não recebiam votos dos outros participantes e, por isso, ganhou o apelido de “caçador de lollipopers”. “Tirei a sombra de muita gente”, brincou.

Ao falar sobre sua eliminação, ele disse que acredita que a combinação de votar em quem havia ido ao paredão há mais tempo pode ter pegado mal para o público. “Olhando de fora, realmente vai contra o meu discurso inicial, que não era de fugir de incômodos e atritos, embora eu ache que esse critério que a gente usou continuava sendo coerente com o critério de movimentação que eu fiz no início”, disse. “Eu concordo que não foi a escolha mais acertada”, ponderou.

Reta final

Gustavo também analisou como vai ficar o reality show faltando uma semana para o término. Com o paredão já formado, ele disse que acredita que Eliezer deve escapar novamente da eliminação. “Tem uma torcida que está tirando os jogadores fortes do jogo e o Eli vai para a final”, disse em referência aos torcedores de Arthur Aguiar, que acabaram decidindo os eliminados dos últimos paredões.

O ex-BBB também disse que já imagina como será a final: “Arthur campeão, PA em segundo e Eli em terceiro”. Sua torcida, no entanto, vai para Paulo André. “Com todo respeito que eu tenho pelo Scooby e pelo DG, um pouco menos pelo Arthur, mas quem eu quero que ganhe é o PA”.

Sobre a relação com Arthur, ele disse que os dois têm personalidades diferentes. “Ele se isola dos outros e depois fala que está sozinho. É algo que ele mesmo provoca.” Gustavo analisou o jogo feito pelo ator. “Ele gosta de ficar nessa posição de ‘estou sozinho, (faço um) jogo solitário’. E deu certo, acho que esse programa já está ganho para ele.”

Relacionamento

Gustavo manteve uma relação com Laís na casa. Ele disse que quer reencontrar com a ex-sister fora do reality show e confessou que entrou no BBB aberto às possibilidades. “Eu considero que entrei no jogo sem nenhum bloqueio, eu estava muito livre nas minhas relações pessoais e eu fui vivendo o jogo de forma muito intensa, e com a Laís não foi diferente.” O ex-brother também viu imagens de Laís quando esta passou pelo Café com o Eliminado, onde ela dizia que já estava a fim dele quando o viu na Casa de Vidro. “Eu estava de olho nela desde lá de casa”, brincou.