Guilherme Leicam ironiza comentário de Malvino Salvador sobre beijo em novela

Na última quarta-feira, 13, Malvino Salvador participou do podcast Papagaio Falante e relembrou uma curiosidade durante as gravações da novela A Dona do Pedaço. O ator protagonizou um beijo gay com Guilherme Leicam e, durante a entrevista, Malvino revelou ter ficado surpreso quando o colega colocou a língua no beijo técnico durante a gravação.

“… Pô, estou respeitando todos meus pares românticos, aí vem o Leicam e bota uma língua… Eu fiquei indignado. Estou lá e sinto uma língua entrar e falei, que p*rra é essa… Mas não parei, fiquei esperando a diretora dar o corte. Entrou uma língua gelada”, contou o ator.

Após a repercussão da história, Guilherme Leicam comentou em uma postagem nas redes sociais e ironizou a situação: “Poxa… Lá na hora ele Malvino falou que tinha gostado do meu beijo risos”.

Na novela de Walcyr Carrasco, Malvino Salvador viveu Agno, um empresário gay enrustido que nutria um amor não-correspondido pelo boxeador Rock (Caio Castro). No entanto, na reta final da trama das 21h da Globo, ele se envolveu com Leandro, personagem de Guilherme Leicam.