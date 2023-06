Grupo de k-pop EXO rompe contrato e acusa empresários de ‘abuso de poder’

Três membros do grupo de k-pop EXO, Baekhyun, Chen e Xiumin, comunicaram que estão rompendo o contrato com a empresa SM Entertainment. A mídia sul-coreana informa que os integrantes de um dos maiores grupos de k-pop estão acusando a SM de “abuso de poder”.

O site Korea Joong Ang Daily diz que o EXO alega falta de transparência nos pagamentos. A empresa teria também pressionado os integrantes a assinar um contrato muito mais longo do que o comum. Em geral, ele dura 7 anos.

Lee Jae-hak, representante legal dos artistas, afirmou em nota: “A SM Entertainment escreveu contratos de 12 a 13 anos e, então, forçou os artistas a assinar extensões, levando a contratos de 17 a 18 anos.” O advogado completou: “Os artistas têm pedido com muita firmeza pelos dados dos pagamentos mas recorreram para exigir a rescisão dos contratos a partir de quinta-feira após a recusa da empresa em fazê-lo”.

A SM respondeu com uma nota, dizendo que “enquanto tentávamos concentrar nossas forças em criar um novo começo, confirmamos que há uma força externa absurda que tem dito aos nossos artistas que não há problema em ignorar seus contratos exclusivos com nossa empresa e assinar com outras”.

Baekhyun, Chen e Xiumin decidiram se pronunciar diretamente sobre o assunto, algo raro no meio do k-pop. Em uma carta aberta enviada à imprensa sul-coreana, eles comentaram:

“Lamentamos profundamente por causar uma grande preocupação aos fãs com este incidente, e não há palavras para expressarmos isso. Por conta da diferença de posicionamento com a SM, inevitavelmente optamos por tomar ações legais, mas daremos nosso melhor para resolver esta disputa de uma maneira sábia para que os fãs não se preocupem tanto… Nós, que finalmente ousamos dar voz à injustiça que não conseguimos expressar antes, realmente nos sentimos assustados e apreensivos agora. Esperamos que prestem atenção em nossas palavras e na nossa coragem. Mais uma vez, agradecemos sinceramente aos fãs que nos apoiaram por tanto tempo.”