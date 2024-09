Grife de Sasha Meneghel fez look de Jão no Rock in Rio - O Liberal

Cultura Grife de Sasha Meneghel fez look de Jão no Rock in Rio

Jão foi uma das principais atrações do Rock in Rio 2024 na última quinta-feira, 19, no Palco Mundo.

A roupa escolhida para a performance foi um conjunto de alfaiataria preto e uma jaqueta com aplicações de brilho. O look exclusivo foi assinado por Sasha Meneghel, dona da grife Mondepars.

Após cantar a música Me Lambe, o cantor agradeceu a filha de Xuxa pela roupa. “Sasha, obrigado pela roupa”, disse.

Antes de subir no Palco Mundo, Jão mencionou seus fãs. “É muito especial ter eles ali. Eu não gosto de fazer um show para mim, não gosto de fazer um show onde só eu me divirto, é um show que vai ser memorável para eles.”