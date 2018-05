Greve dos caminhoneiros afeta programações culturais

Ao menos quatro espaços culturais em São Paulo cancelaram ou adiaram algumas atividades programadas por conta de dificuldades de logística ou recolhimento de parte da frota dos ônibus, em decorrência da greve dos caminhoneiros, iniciada na segunda-feira, 21.

O Centro Cultural São Paulo cancelou a leitura da peça Abre a Janela e Deixa Entrar o Ar Puro e o Sol da Manhã, o encontro com o escritor Antonio Bivar; e as apresentações dos espetáculos Hilda e As 3 Uiaras de SP City. Todas as atividades faziam parte da programação noturna desta sexta-feira, 25.

A produção da comédia Minha Mãe é Uma Peça, com Paulo Gustavo, anunciou que em virtude da paralisação, o caminhão que transportava o cenário da montagem não conseguiu sair do Rio de Janeiro quando prosseguiria para São Paulo onde faria duas apresentações neste sábado, 26, e domingo, 27, no Tom Brasil. Os ingressos adquiridos poderão ser cancelados ou remarcados para as respectivas datas e horários:

Sessão de 26/05 às 19:30, será realizada em 18/08 as 19:30h

Sessão de 26/05 às 22h, será realizada em 18/08 as 22h

Sessão de 27/05 às 17h, será realizada em 19/08 as 17h

Sessão de 27/05 às 20h, será realizada em 19/08 as 20h;

A Caixa Cultural emitiu uma nota adiando para terça-feira, 29, a abertura da exposição Labirinto de Amor, do artista visual Jorge Fonseca, que estava marcada para este domingo, 27.

O Instituto CPFL divulgou comunicado cancelando o Café Filosófico desta sexta, e as sessões de Cia. CPFL de Teatro nestes sábado, 26, e domingo, 27.