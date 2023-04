Cultura Gretchen lembra relacionamento abusivo: ‘Encostou arma no meu pescoço’

Na última semana, Gretchen concedeu uma entrevista reveladora ao programa Júlia, da emissora portuguesa SIC TV. Nela, a artista detalhou episódios de violência doméstica e ameaça que sofreu de um de seus ex-maridos.

Ela não citou nomes, mas revelou que se tratava de seu segundo marido, o empresário Décio Nascimento. Gretchen contou que a história aconteceu há mais de 35 anos e chamou o homem com quem foi casada de “psicopata”.

“Eu vivia em uma gaiola de ouro. Ele era muito rico e eu estava sempre cercada de segurança e de motorista”, disse. A artista de 63 anos relatou que o ex-marido chegou a bater nela por ela ter tomado banho com a mãe e as irmãs após um dia na praia.

Em seguida, Gretchen revelou um episódio de ameaça sofrido após o fim do relacionamento, quando ela e o ex disputavam a guarda do filho, Décio Jr., de quem ficou afastada por cerca de 30 anos.

“Ele era muito agressivo e ele encostou uma arma no meu pescoço, e disse: ‘Ou você deixa ele comigo, ou eu mato os dois. Passe a guarda dele para mim’. E eu falei: ‘Bom, em primeiro lugar a vida do meu filho’. Passei a guarda, ele levou o menino embora e eu o vejo eventualmente agora, que ele está com 36 anos”, disse.

A artista explicou que tentava se comunicar com o menino, mas o ex-marido impedia todas as tentativas de aproximação. “Na verdade, o meu filho só foi saber da verdadeira história depois que ele ficou adulto”, completou.