Gretchen apoia mãe de Ludmilla após críticas a Luana Piovani: ‘Simplesmente retrógrado’

A cantora Gretchen fez uma publicação em apoio a Silvana Oliveira, mãe de Ludmilla, nesta terça-feira, 21. Silvana havia gravado um vídeo em que criticava Luana Piovani por não ter se posicionado contra os ataques racistas que a filha recebeu após a atriz apontar erro na apresentação do Hino Nacional no GP Brasil de Fórmula 1.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de Luana Piovani para comentar as declarações de Gretchen e Silvana, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto.

“Pode não ter certas brasileiras que defendem a sua filha, mas tem essa brasileira aqui, que conhece você, que conhece a sua filha, que tem o maior carinho por vocês”, iniciou Gretchen em uma postagem feita nos stories do Instagram. A cantora ainda se comprometeu a defender não apenas Silvana e Ludmilla, mas qualquer um que seja vítima de racismo.

“Isso não existe, isso é simplesmente retrógrado, isso é muita falta de sentimento”, comentou. Na sequência, ela ainda citou os ataques que recebe por ter pelos no corpo. “Aliás, o ser humano está assim. Foram falar dos meus pelos, meu bem, não vão falar da sua cor, Sil?”, disse.

Gretchen ainda pediu que Silvana “não ligue” para os comentários de ódio. “Sabe por quê? Porque nós, pessoas que somos nós mesmas, que somos seguras de nós, que temos voz, que podemos fazer o que quisermos da nossa vida, somos atacadas. Então não se importe”, finalizou.

Entenda o caso

Silvana havia feito uma publicação em que criticava Luana Piovani por não se posicionar sobre os ataques racistas que Ludmilla recebeu. “Eu vi um monte de gente branquinha vir aqui, apontar o dedinho, falar, bater nos peitos. Cadê a brasileira Luana Piovani, por exemplo?”, questionou.

Em seguida, a mãe da cantora ainda comentou sobre a visibilidade das falas da atriz. “É uma pessoa que tem voz, né? Poderia vir aqui pedir para os racistas pararem, darem uma trégua. Você pode fazer isso, minha irmã? Se você puder, a gente agradece”, pediu.

A fala vem após Luana compartilhar um vídeo da participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1 no início do mês com a legenda “vergonha alheia”. “No dia do Hino, a senhora veio com tudo, com todo o seu brasileirismo. Cadê agora? Não tem?”, questionou Silvana.

Na data da apresentação, a própria cantora havia dado uma explicação sobre o ocorrido. “Só teve uma falhinha, assim, no som no início. Mas, enfim, a gente tirou de letra e arrasou”, disse.