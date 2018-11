Grazi Massafera será uma das convidadas do ‘Lady Night’, de Tatá Werneck

A terceira temporada do Lady Night, programa comandado por Tatá Werneck, estreia nesta segunda, 12, às 22h30, no Multishow.

Entre os vários convidados que passarão pela atração, Grazi Massafera aceitou enfrentar as duras provas da apresentadora. A atriz estará no programa no dia 20 de novembro, e vai participar dos quadros Meu Programa, Minhas Regras, onde Tatá sugere inúmeras formas de se dar uma entrevista nada convencional, como segurando o lábio superior ou colocando a língua pra fora da boca.

Estará também no Desculpa, Só Quero Te Beijar, em que Tatá faz de tudo para conquistar um selinho da convidada que, ao final do programa, ainda canta e dança com a apresentadora.

Em um total de 25 episódios, o programa contará ainda com nomes como Armandinho, Ed Motta, Felipe Dylon e Sylvinho Blau-Blau.

A direção geral é de Lilian Amarante, com produção da Floresta.