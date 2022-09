Grazi Massafera declara voto em Lula e rebate crítica de seguidor: ‘vai tarde’

Grazi Massafera declarou voto em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas redes sociais na manhã desta quinta-feira, 29. No entanto, o que chamou a atenção dos internautas, foram as interações da atriz com seguidores que discordaram de seu posicionamento político.

No Instagram, a artista publicou uma selfie, vestindo uma roupa vermelha, para fazer o anúncio sobre as eleições que acontecem neste domingo, 2. “Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento”, iniciou.

Nos comentários, a artista recebeu apoio de amigos e fãs, no entanto, alguns seguidores relataram descontentamento com a publicação, por não terem a mesma intenção de voto que ela. No Twitter, algumas respostas irônicas de Grazi a esses internautas ganhou grande repercussão.

“Sempre te admirei, mas hoje isso mudou (…) É como fechar os olhos e fingir que nada aconteceu. Decepcionante”, criticou um usuário que recebeu a resposta: “Acontece decepcionar, se faz parte da vida, beijos”.

“Que decepção, já não sigo mais”, disse outro seguidor. “Vai tarde”, rebateu a atriz. Além de Grazi, artistas como Xuxa Meneghel, Ludmilla, Anitta, Paolla Oliveira, Juliette Freire, Felipe Neto, Angélica e Fábio Porchat também usaram as redes sociais para declarar apoio ao petista na disputa pela Presidência da República.