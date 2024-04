Grávida, Virgínia Fonseca cai durante participação em programa de TV: ‘Tô ótima’

Virgínia Fonseca levou um tombo durante sua participação no Domingo Legal, ma manhã deste domingo, 14. A influenciadora, recém contratada para apresentar um programa no SBT, está grávida de quatro meses. O menino, que deve se chamar José Leonardo, é seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, filho de Leonardo.

A queda aconteceu durante sua participação no quadro Torta na Cara. Virgínia se desequilibrou e caiu. Em seguida, foi prontamente auxiliada pela equipe do programa.

Mais tarde, a apresentadora foi às redes sociais para tranquilizar seus seguidores. “Tô ótima, viu? Não precisam se preocupar. Eu coloquei a mão e o joelho, então não bati nem quadril, nem a barriga. José Leonardo está ótimo por cá, graças a Deus.”

A gravidez de José Leonardo é a terceira de Virgínia, que também é mãe de Maria Alice e Maria Flor. Em fevereiro, o casal fez uma live no Instagram para revelar o sexo do bebê e anunciar o nome da criança.

A influenciadora estreou um programa no SBT no sábado, 6. A estreia do Sabadou com Virgínia foi um sucesso de audiência. O programa foi o mais visto do SBT e conquistou o segundo lugar no Ibope naquele dia.

De acordo com a emissora, a atração impactou 4 milhões de pessoas somente no estado de São Paulo, com quatro pontos de média, 8% de share e cinco pontos de pico. Em comparação com os sábados do mês de março, quando marcou 2,7 de média na mesma faixa de exibição, o SBT acumulou 52% mais audiência com a estreia do Sabadou com Virgínia.

A influenciadora deve deixar programas gravados a partir de agosto, quando se afastará do trabalho pela impossibilidade de viajar de avião.