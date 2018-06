Gravando novas produções, Lady Gaga retoma visuais extravagantes em NY

Depois de uma fase “Joanne”, com looks mais básicos e nada daquela extravagância que a projetou na música e no imaginário fashion e pop, a boa e velha Lady Gaga está de volta.

Trabalhando em um novo projeto nos estúdios Electric Lady, em Nova York, desfilou cerca de 16 diferentes momentos fashion em pouco mais de uma semana – para alegria dos fãs e dos fotógrafos.

Com make e acessórios compondo diferentes personas, coisa que Gaga adora, apareceu de viúva italiana num Dolce & Gabbana preto com rendas, fez a linha exploradora equestre em look da marca australiana Zimmermann, investiu num babado fortíssimo de Viktor & Rolf, veio fetichista envolta em couro sobre saltos altíssimos, apostou num visual de leopardo futurista de Gareth Pugh e até num delicado Valentino vintage, meio bailarina.