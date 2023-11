Grammy Latino 2023: Shakira a Gaby Amarantos estão entre os vencedores

Artistas brasileiros marcaram presença e saíram com prêmios em mãos na noite desta quinta-feira, 16, na cerimônia de premiação do Grammy Latino 2023, que ocorreu em Sevilha, na Espanha. Apesar de não ganharem troféus nas categorias principais como Álbum do Ano, Música do Ano e Artista Revelação, das 56 categorias, nove delas foram conquistas por brasileiros.

Entre os vencedores brasileiros a levarem a estatueta, estiveram Gaby Amarantos como Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa; Planet Hemp duplamente em Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa e Melhor Álbum de Rock; Xênia França com o Melhor Álbum Pop Contemporâneo de Língua Portuguesa; Martinho da Vila com o Melhor Álbum de Samba; e Marília Mendonça, em um prêmio póstumo de Melhor Álbum Sertanejo.

Outros grandes nomes brasileiros também foram indicados, como Iza, Giulia, Felipe Ret, João Gomes, Maria Rita, Tulipa e Natascha Falcão, única brasileira indicada na categoria Revelação, mas os artistas foram embora sem essa conquista.

Emocionada com a vitória, Gaby Amarantos fez um discurso marcante ao subir no palco. Em sua terceira indicação, a primeira vencedora, a paraense destacou os 20 anos de trabalho e o orgulho pela música preta produzida na Amazônia e pelo álbum Tecnoshow, lançado em 2022.

Fora da bolha brasileira, o grande destaque da noite foi Shakira, que se apresentou com os filhos em uma performance de Acróstico trazendo funk na batida, e dançando samba. Ela ainda levou dois grandes prêmios para casa: a de Canção do Ano e Melhor Música Pop por Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, música de grande repercussão lançada após término com o atleta Gerard Piqué em que joga indiretas sobre o antigo relacionamento.