Grammy 2023 em seis fatos

Uma das principais premiações na indústria musical, o Grammy 2023 aconteceu na noite de domingo (5) em Los Angeles, Estados Unidos. Entre as 91 categorias, os principais consagrados da noite foram Harry Styles e Beyoncé. Confira abaixo um resumo da premiação em seis fatos.

“Harry’s House” foi eleito o melhor álbum. Trabalho que consagrou o sucesso de Harry Styles como um dos principais nomes do pop, “Harry’s House” conseguiu números impressionantes quando foi lançado, em maio do ano passado, com 100 milhões de streams nas primeiras 24 horas. O álbum também foi um dos responsáveis por fazer os ingressos de seus shows no Brasil esgotarem rapidamente e novas datas serem anunciadas. Tamanho sucesso não foi à toa. Em “Harry’s House”, o ex-One Direction entrega algo diferente de tudo que já fez e muito original no cenário musical.

Harry Styles foi vencedor do prêmio de álbum do ano por “Harry’s House” – Foto: Jae C. Hong / Associated Press / Estadão Conteúdo

Beyoncé é recordista do Grammy. A diva pop fez história ao se tornar a maior vencedora da premiação neste domingo. Ao ganhar seu 32° Grammy, superou o maestro Georg Solti. Mesmo sem levar na categoria principal, ela foi a grande vencedora da noite ao ganhar em quatro das nove categorias em que foi indicada – melhor álbum de dance/eletrônica por “Renaissance”; melhor gravação de dance/música eletrônica por “Break My Soul”; melhor canção R&B por “Cuff It” e melhor performance de R&B tradicional por “Plastic Off The Sofa”. Em seu emocionado discurso de agradecimento, Beyoncé exaltou a família e também a comunidade Queer.

Viola Davis se tornou uma EGOT. O potente livro “Finding Me”, em que a artista revela sua trajetória à luz do contexto do racismo, abuso geracional e agressão sexual, rendeu à Viola Davis um Grammy na categoria de melhor audiolivro, narração ou contação de histórias. A premiação fez da artista uma EGOT, ou seja, ganhadora dos principais prêmios norte-americanos da indústria do entretenimento – Emmy (TV), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro). Viola Davis entrou para um seleto grupo de 18 artistas da história que são EGOT, com nomes como Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg e John Legend.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Anitta não venceu. Contrariando a expectativa de fãs e da imprensa internacional, que a apontava como favorita, Anitta não venceu o Grammy na categoria de artista revelação. O prêmio ficou com a cantora de jazz Samara Joy. O resultado causou extrema decepção aos fãs de Anitta, culminando em ataques de brasileiros no post de Samara Joy nas redes sociais onde ela celebrava a vitória. Anitta foi a primeira brasileira em cinco décadas a ser indicada na categoria.

Mas o Brasil marcou presença. O grupo Boca Livre venceu, ao lado do músico panamense Ruben Bladés, o prêmio de melhor álbum pop latino pelo trabalho “Pasieros”. O álbum superou artistas como Christina Aguilera e Sebastian Yatra.

Erasmo e Gal foram homenageados. Mortos em novembro de 2022, Erasmo Carlos e Gal Costa foram lembrados no Grammy. Os dois foram mencionados nas tradicionais homenagens In Memoriam, que relembram os artistas que se foram desde a última edição.

Com informações da Agência Estado.