Gracyanne Barbosa revela que conversa diariamente com Belo mesmo após a separação

Gracyanne Barbosa voltou a falar sobre o fim de seu relacionamento com Belo. Durante sua participação no Sabadou com Virginia, no último sábado, dia 1º, a musa fitness disse que ela e o ex-marido ainda se falam diariamente.

Segundo a artista, o relacionamento deles acabou por conta de um distanciamento que começou ainda no ano passado, mas que o amor entre eles ainda existe. “Em nenhum momento foi falta de amor, a gente se ama, eu tenho certeza que ele me ama. Não posso falar por ele, mas como a gente se fala todos os dias, em nenhum momento a gente brigou de não se falar, de se bloquear, eu tenho certeza do meu amor pelo Belo, tenho certeza que ele é o amor da minha vida”, disse ela.

Gracyanne confessou que os dois chegaram a ensaiar uma reconciliação, entretanto, por conta da grande repercussão do caso, acabaram desistindo. “Depois a gente conversou, a gente estava já naquela situação de ‘vamos voltar’ e aí saiu um monte de coisa que nos obrigou a nos afastar, então nesse sentido eu acho que não estou sabendo lidar com isso.”

Ela ainda disse que percebe que ambos erraram durante o casamento e que a falta de conversa influenciou muito na decisão do divórcio. “São 16 anos juntos, já seria muito difícil se fôssemos só nós dois. A gente começou com esse processo de distanciamento no ano passado, eu acho que muito por conta de trabalho, cada um no seu lado, cuidando da sua vida, e a gente errou muito nesse sentido. Hoje, já com mais calma, eu vejo que a gente errou como casal. Acho que a gente não chegaria a pensar em separação se fôssemos mais abertos na conversa, a gente deixou a relação esfriar por conta desse distanciamento”.