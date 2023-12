Graciele Lacerda tem vitória na Justiça após polêmica com nora de Zezé Di Camargo

Graciele Lacerda, noiva de Zezé Di Camargo, teve uma vitória na Justiça contra Amabylle Eiroa, nora do cantor, após a polêmica envolvendo a família. Em outubro, Amabylle revelou que um perfil falso no Instagram estava difamado parte dos parentes e especula-se que a conta pertença a Graciele.

O Estadão entrou em contato com Matheus Pupo e João Mazzieiro, advogados que representam Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, que confirmaram a informação e disseram que “há meses, seus clientes são vítimas de falsas acusações e perseguições virtuais”.

“O cenário vivido por Zezé e Graciele se tornou insustentável. Por essa razão, buscamos as autoridades policiais para que as medidas legais fossem aplicadas. A investigação segue em segredo de justiça”, afirmaram em nota.

Amabylle precisou apagar as postagens referentes ao assunto nas redes sociais e está proibida de falar publicamente sobre o caso. Segundo os advogados, o processo corre em segredo de Justiça. O Estadão entrou com contato com Amabylle, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

Ainda em outubro, a nora de Zezé havia afirmado à reportagem que, por meio de um processo, conseguiu descobrir a identidade de quem está por trás do perfil fake. “Uma pessoa de minha convivência diária”, afirmou. Não está claro se este processo é o mesmo que deu vitória a Graciele.

Dois dias depois, Graciele publicou o que pareceu ser uma indireta. “Saiba ser luz mesmo rodeado de pessoas nubladas”. Zezé chegou a comentar nessa postagem. “Você é luz! Nem todos conseguem ver e aceitar essa luz”, escreveu.

O episódio acabou acarretando na demissão do caçula de Zezé da área financeira do gerenciamento de carreira do pai. Ele é noivo de Amabylle, mas negou que o rompimento tem a ver com a briga. Na madrugada desta quinta-feira, 7, ele se pronunciou sobre o assunto, apesar de não ter citado diretamente a noiva e a madrasta.

“Atenção! Nova definição de vitória: Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu. Ps: Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar”, escreveu.

Em novembro, as irmãs Wanessa e Camilla Camargo se pronunciaram pela primeira vez desde o início da polêmica. Durante o pronunciamento, elas não citaram o nome de Graciele, mas defenderam o pai e afirmaram que as duas, o irmão, Igor, o pai, e a mãe, Zilu Godói, “se amam muito”.