Governo de SP lança programa de fomento à Cultura com investimento de R$ 273 mi

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, lançou nesta quarta-feira, 13, um programa de fomento à cultura. O investimento de R$ 273,2 milhões serão divididos em 67 linhas de editais. Assim, programas como ProAC Expresso Editais, ProAC Expresso ICMS, #JuntospelaCultura, Difusão Cultural e Cultura Viva SP poderão beneficiar, segundo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, mais de 11 mil projetos em 400 municípios de São Paulo.

A Secretaria afirma ter firmado parceria com o Sebrae para auxiliar os empreendedores interessados em se inscrever e a estruturar e formatar seus projetos. As informações quanto aos programas podem ser consultadas no site cultura.sp.gov.br. Há também, disponibilizado aos artistas, o Programa de Capacitação à Distância das Oficinas Culturais. As vagas estão disponíveis no endereço oficinasculturais.org.br, com início previsto para o dia 3 de maio.

Sérgio Sá Leitão, secretário de Cultura, diz o seguinte em um texto enviado às redações: “A cultura é um dos principais ativos de São Paulo. Gera 3,9% do PIB estadual e 1,5 milhão de empregos diretos. Tem alto impacto na geração de inclusão e desenvolvimento e um vasto potencial de crescimento…”

Um dos investimentos, de R$ 25,1 milhões, será para o programa Difusão Cultural, que deve promover 1,3 mil atividades em 2022. O objetivo, segundo o governo, é “ampliar e garantir o acesso da população aos meios de fruição e difusão cultural nos seus diversos formatos, sejam eles presenciais ou virtuais”. Entre as ações que fazem parte do programa estão o Teatro Sérgio Cardoso; Teatro de Araras; Mais Orgulho SP; Semana Guiomar Novaes; Festival de Circo de São Paulo; SP Gastronomia; #Culturaemcasa; Arte Urbana + Concurso de Batalha de Rimas de São Paulo e Evento de Premiações da Cultura.