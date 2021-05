Governo Biden quer avanço claro em negociações por pacote de infraestrutura

O governo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou neste domingo, 30, que as negociações com republicanos pelo pacote de US$ 1,7 trilhão em investimentos em infraestrutura precisam ter avanço em “direção clara” até o final do atual recesso do Congresso, em 7 de junho. O ultimato sugere que os democratas estão se preparando para seguir com a aprovação da legislação sem o apoio de republicanos.

O secretário de Transportes, Pete Buttigieg, afirmou hoje que Biden e membros de sua equipe continuarão as negociações nesta semana e que as conversas com os legisladores republicanos foram encorajadoras. Mas ele identificou o retorno do Congresso em 7 de junho como o limite final para as discussões. “Acho que estamos nos aproximando de um momento de pescar ou cortar a isca”, disse Buttigieg, em entrevista à CNN.

As negociações se estendem há semanas e são dificultadas por divergências quanto às dimensões do pacote e às fontes de financiamento. Republicanos querem utilizar os recursos que ainda não foram gastos do pacote fiscal de US$ 1,9 trilhão aprovado em março, além de impor taxas a usuários de veículos elétricos. Já a Casa Branca defende o aumento de impostos para os mais ricos.

Nesta semana, a legenda oposicionista divulgou uma contraproposta que prevê US$ 928 bilhões à construção e reparos de pontes, estradas, ferrovias e outras estruturas. Neste domingo, a senadora republicana Shelley Moore Capito, que lidera as negociações, expressou esperança de que será possível fechar um acordo bipartidário.

Mas a democrata Kirsten Gillibrand afirmou à CNN que “esperar mais pelos republicanos fazerem a coisa certa é um passo em falso. Eu iria em frente sem os votos republicanos”, sem os votos do Partido Republicano. (FONTE: DOW JONES NEWSWIRES)