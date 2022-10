Golpista que inspirou ‘Inventando Anna’ é solta nos EUA

A golpista russa Anna Sorokin, que inspirou a série Inventando Anna, foi solta na última quarta, 5, de uma prisão nos Estados Unidos. Ela precisou pagar uma fiança de US$ 10 mil – aproximadamente R$ 52 mil – para ser libertada. Conhecida também como Anna Delvey, ela luta para não ser deportada dos Estados Unidos.

Sorokin ganhou a liberdade condicional, mas deverá permanecer em prisão domiciliar, sendo monitorada 24h por dia, segundo informações da agência de notícias Bloomberg.

O juiz de imigração de Manhattan, que é responsável pelo caso, Charles Conroy, determinou que Anna está proibida de acessar qualquer rede social. Facebook, Twitter, Instagram e Tik Tok estão na lista.

Duncan Levin, advogado da acusada, emitiu um comunicado à imprensa dos Estados Unidos. “Estamos extremamente satisfeitos com a decisão do tribunal hoje de libertar Anna Sorokin. O Juiz reconheceu, com razão, que ela não é um perigo para comunidade. Embora ainda tenham alguns obstáculos para superar suas condições de libertação, Anna está entusiasmada para sair e poder se concentrar em apelar de sua condenação injusta.”

Anna Sorokin, durante muitos anos, se passou por uma herdeira alemã. Infiltrada na alta sociedade de Nova York, ela aplicou golpes milionários em hotéis, restaurantes, instituições bancárias, advogados e amigos. Em maio de 2019 ela foi condenada a cumprir oito anos de prisão por roubo, furto e estelionato. Ela chegou a ser libertada em 2021 por bom comportamento, mas numa inspeção da imigração dos Estados Unidos no mesmo ano, voltou para a prisão por estar com o visto de residente vencido. Ela foi considerada, na época, “um perigo para a comunidade”.

A série Inventando Anna foi inspirada na história da golpista. Criada por Shonda Rhimes, que coleciona sucessos como Greys Anatomy e Scandal, tem nove capítulos, que mostram a ascensão e queda da criminosa. Está disponível no Netflix.