GNT busca revitalizar o ‘Papo de Segunda’ com Eduardo Sterblitch e Russo Passapulso

Hoje um pouco mais heterogênea e plural, por muitos anos a programação do GNT foi claramente voltada para o público feminino, onde apostava em muitos programas sobre moda, culinária e, sobretudo, comportamento. Para não parecer uma espécie de Clube da Luluzinha, o canal do Grupo Globo sempre reservava um lugar da grade uma produção para abordar também o universo masculino.

No início dos anos 2000, Marcelo Madureira e Arthur Dapieve despejavam suas bobagens à frente do “Sem Controle”.

Em 2015, com um pouco mais de sofisticação e atento a temas pertinentes e representativos, o canal lançou o “Papo de Segunda”. Próximo de completar uma primeira década no ar, o programa segue firme entre as principais apostas do canal e acaba de estrear mais uma temporada onde, nitidamente, busca doses de personalidade e ousadia ao apresentar o músico Russo Passapulso e o ator e comediante Eduardo Sterblitch como novos debatedores, que se juntam aos remanescentes Francisco Bosco e João Vicente de Castro.

Seguindo formato semelhante do programa de maior audiência da casa, o “Saia Justa”, a produção é formada por um âncora e três integrantes e tem a missão de revelar pontos de vista distintos sobre temas atuais. Comandada por Marcelo Tas, a primeira formação do programa contava com Leo Jaime, Xico Sá e João Vicente como debatedores. Com a saída de Tas, em 2017, Fábio Porchat assumiu a função de comandar o debate e o programa viveu dias de maior relevância ao ter o humor de Porchat e o discurso potente do rapper Emicida durante cinco anos. Com a debandada da dupla, em 2022, o GNT acabou, enfim, entregando o programa nas mãos de João Vicente, único integrante presente desde a primeira temporada. Por mais que seja esforçado, sempre faltou estofo a João Vicente para conduzir debates relevantes.

Com falas calculadas e humor sem graça, a participação do ator em segundo plano acabava não refletindo tanto no andamento do programa. No ano passado, porém, já no comando, João Vicente acabou por entregar uma das temporadas mais estranhas da produção, onde os bastidores da tensa saída de Manuel Soares, que ficou apenas sete meses no time, acabou chamando mais atenção do que os debates em si.

Sobrevivente na grade depois de seu ano mais fraco, o “Papo de Segunda” chega a 2024 olhando para a frente, mas apostando em escolhas que deram certo no passado. Isso fica claro com a escalação de Passapulso, um músico preto com pleno poder da palavra, e Sterblitch, um comediante sem medo de ousadias. Bons ouvintes e cientes do poder que a televisão tem, a julgar pela estreia, a dupla tem carisma e conversa boa para tirar o programa do marasmo e recolocar o “Papo de Segunda” em uma posição mais relevante.

“Papo de Segunda” – GNT – segundas, às 22h30.