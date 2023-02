Glória Maria: veja 5 curiosidades sobre a jornalista

Nesta quinta, 2, o Brasil se despediu de Glória Maria. A jornalista lutava contra um câncer e estava internada desde dezembro para tratar a doença. Famosos e o público estão prestando homenagens, ressaltando a importância da jornalista.

Tanto a vida profissional quanto a pessoal de Glória sempre foram cercadas de curiosidades e mistérios. Listamos aqui cinco curiosidades sobre a apresentadora.

Idade

Talvez, um dos grandes mistérios da trajetória de Glória Maria seja a sua idade. Nascida em 1949, a jornalista nunca teve interesse em revelar quantos anos tinha, o que sempre despertava a curiosidade do público.

Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, em 2019, Glória comentou sobre o assunto. “Eu viajo o tempo todo. Onde vou, preciso mostrar minha identidade. Não tenho como esconder a idade. Todos ficam intrigados porque tenho quase 40 anos de jornalismo. Três ou quatro gerações já me viram na TV. Então, pensam: Essa mulher tem 200 anos. O que vou fazer? Quando falo, ninguém acredita. Então, melhor não falar. Não vou tirar a ilusão de um país inteiro. As pessoas querem viver disso, vamos deixar, né?”, contou ela na época.

Pioneirismo

Falar de Glória Maria é falar de pioneirismo. Ela foi a primeira jornalista preta da TV brasileira, a primeira repórter a fazer um link ao vivo e esteve presente na primeira transmissão em HD da TV brasileira.

A apresentadora também foi a primeira pessoa a acionar a Lei Afonso Arinos. Aprovada em 3 de julho de 1951, a Lei 1.390 tornava contravenção penal a discriminação racial, seja por raça ou cor. Glória sofreu racismo em um hotel de luxo, na década de 1970, na qual o gerente não autorizou a jornalista a entrar pela porta da frente.

Viagens

O passaporte de Glória Maria se tornou invejável. Estima-se que a jornalista tenha visitado, aproximadamente, 160 países. Em entrevista ao Lady Night, ela contou ter cerca de 15 passaportes. As viagens sempre se transformaram em grandes reportagens. Em 2007, ela foi a primeira e única jornalista convidada pela NASA a experimentar a gravidade zero.

Em 2016, ela visitou a Jamaica para mostrar a cultura e os costumes do país. Durante uma passagem por uma comunidade rastafári, ela foi convidada a experimentar a ganja, como chamam a maconha por lá, por meio de um cachimbo com tamanho fora do comum. O fato gerou memes, que são lembrados até hoje. Recentemente, ela deu mais detalhes do episódio no Roda Viva.

Entrevistas

Assim como coleciona viagens marcantes, Glória Maria possuía no currículo grandes entrevistas.

Michael Jackson, Madonna, Harrison Ford, Freddie Mercury, Mick Jagger, Elton John, Leonardo DiCaprio e Roberto Carlos foram algumas das inúmeras personalidades internacionais e brasileiras sabatinadas pela jornalista.

Relacionamentos e filhas

Em relação a vida pessoal, Glória sempre foi bastante reservada. Durante uma viagem que fez à Bahia, em 2009, a jornalista adotou Maria e Laura como filhas. “A minha felicidade é olhar para as duas, é brincar, o abraço, o beijo, é a necessidade de elas ficarem comigo”, contou certa vez em entrevista à TV Globo.

No amor, a apresentadora já revelou que se relacionou com cinco pessoas ao mesmo tempo. “”Falei num podcast que já namorei cinco ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa. Só que era uma época que não tinha internet nem rede social, então a gente vivia e não ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso nessa altura da minha vida, vou ficar maluca”, contou em entrevista à Veja.