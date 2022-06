Gloria Groove fará turnê na Europa em julho

Da zona leste de São Paulo diretamente para a Europa, a cantora Gloria Groove vai passar por seis países em sua turnê internacional, que começa no dia 2 de julho, em Lisboa, Portugal.

Dona de hits como Vermelho, Leilão e A Queda, uma das drag queens mais ouvidas em todo o mundo, também vai se apresentar nas capitais europeias Londres, Barcelona, Dublin, Genebra e Paris, onde encerrará a turnê em grande estilo, no dia 10 de julho.

Antes disso, porém, a cantora deve ficar ocupada com a agenda de junho, Mês do Orgulho LGBT+, e aniversário do single Bonekinha, o primeiro do álbum Lady Leste. Lançada em junho de 2021, a música acumula mais de 40 milhões de streams no Spotify e mais de 69 milhões de visualizações no YouTube.

Além disso, a artista acaba de emplacar duas músicas na trilha sonora da nova novela das sete da Rede Globo, Cara e Coragem. Um das canções é uma versão da clássica Maniac, de Michael Sembello, gravada epecialmente para a novela. A outra é A Música Mais Triste do Ano, gravada em parceria com Ludmilla.