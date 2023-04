Cultura Gloria Groove canta ao lado da mãe no ‘Encontro’: ‘Minha grande inspiração’

Gloria Groove foi convidada do programa Encontro com Patrícia Poeta, nesta sexta-feira, 28, e ao lado da sua mãe, Gina, cantaram os clássicos da música brasileira, Simples Desejo, de Luciana Mello, Baby, de Gal Costa e Incondicional, música feita em parceria com ela. Questionada, a artista ressaltou que a grande inspiração de Lady Leste sempre foi sua mãe.

“Sem uma Gina Garcia nunca existiria uma Gloria Groove. Começando pelas iniciais, artisticamente, queria ser ‘GG’ igual ela. Sempre foi uma parceria muito forte, ela não é só a minha grande inspiração, referência de cantora, mas também minha rede de apoio, temos uma amizade e parceria. Isso é o que me faz brilhar como artista”, contou.

A mãe da famosa, que foi backing vocal do Raça Negra durante 29 anos, revelou que na pandemia refletiu sobre realizar o sonho de também ter uma carreira solo, que lançou em março deste ano. E no próximo mês fará um show especial em tributo a Gal Gosta, em São Paulo.

“Durante a pandemia, a cabeça foi mudando. Ele Daniel falou: ‘Vai realizar o seu sonho.’ E aí eu trouxe algo que estava lá atrás para agora. Vou realizar esse sonho. Vou me jogar”, explicou Gina.