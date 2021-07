Globo suspende ‘Mais Você’ e outros programas da grade para transmitir Olimpíada

Os fãs do programa diário de Ana Maria Braga ficarão sem o Mais Você nas próximas semanas. Isso porque a TV Globo decidiu suspender a atração por causa da Olimpíada de Tóquio. A abertura da celebração ocorre na manhã desta sexta-feira, 23 (pelo horário de Brasília). O Encontro com Fátima Bernardes deverá continuar, mas com pequenas mudanças dependendo da ocasião. Apenas nos dias 26 e 28 de julho a atração será interrompida para a transmissão dos Jogos Olímpicos. Outros programas como Conversa com Bial, Altas Horas, Profissão Repórter, Tela Quente e Globo Repórter só voltarão em agosto – e estarão fora do ar nas próximas semanas.