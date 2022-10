Globo revela substituta de a Favorita para o Vale a Pena Ver de novo

A Globo surpreendeu os telespectadores que acompanhavam a final de Pantanal, na noite desta sexta-feira, 8, com o anúncio da próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo. A emissora revelou que Rei do Gado irá substituir A Favorita.

Exibida originalmente entre 1996 e 1997, a trama de Benedito Ruy Barbosa volta ao ar na faixa de reprises pela terceira vez, após pegar carona no sucesso de Pantanal. A previsão de estreia é 31 de outubro.

A história narra o romance do latifundiário pecuarista Bruno Mezenga (Antonio Fagundes) com a boia-fria Luana (Patrícia Pillar), ambos descendentes de duas famílias de imigrantes italianos rivais, os Mezenga e os Berdinazi, que fizeram fortuna no Brasil, respectivamente, com criação de gado e plantações de café.

O elenco ainda tem nomes como Tarcísio Meira, Fábio Assunção, Glória Pires e Raul Cortez.