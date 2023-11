Globo lança canais para exibir novelas das décadas de 1970 e 1980 exclusivamente no Globoplay

A Globo não cansa de oferecer reprises de novelas a seus telespectadores. O conglomerado de comunicação criou mais dois canais para exibir novelas especificamente das décadas de 1970 e 1980: o Viva 70 Fast e Viva 80 Fast, respectivamente.

Os canais foram lançados nesta segunda-feira, 27, com exclusividade no Globoplay. No Viva 70 Fast, a programação prevê três títulos simultâneos: A Sucessora (1979), Locomotivas (1977) e Dancin Days (1978). Já no Viva 80 Fast, a programação prevê quatro títulos: Baila Comigo (1981), Sassaricando (1988), Amor com Amor se Paga (1984) e Fera Radical (1988).

Serão transmitidos cinco episódios de cada novela por semana, de segunda a sexta-feira, com rebatidas a cada três horas durante os dias úteis e maratona aos finais de semana.

A experiência com os canais do tipo FAST (da sigla em inglês free ad supported streaming television) surgiu em dezembro de 2022, com o lançamento do Receitas fast e o ge fast no Globoplay e na Samsung TV Plus, voltados para os nichos de gastronomia e de esportes. Agora, a empresa se dedica a fazer mais um mergulho em seu acervo de novelas, enriquecendo mais ainda a plataforma de streaming da empresa com conteúdo de teledramaturgia, uma das maiores forças da Globo.

“Os canais FAST são uma tendência no mundo e o Brasil tem tido destaque, especialmente quando olhamos para o consumo em TVs Conectadas. Até o fim do ano, vamos mirar no público infantojuvenil, com mais dois canais que trarão Malhação e D.P.A – Detetives do Prédio Azul“, explica Raphael Corrêa Netto, diretor de canais de Entretenimento, Infantil, Variedades e News da Globo em nota.

Os canais Viva 70 Fast e Viva 80 Fast estão disponíveis gratuitamente e podem ser encontrados no trilho de conteúdo ao vivo do Globoplay, na aba “Agora”.