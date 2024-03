Globo investe em ousadia visual de personagens virtuais no ‘The Masked Singer Brasil’

A boa repercussão do “The Masked Singer Brasil” é motivo de celebração na Globo. Original da Coréia do Sul, o talent-show de celebridades fantasiadas é sucesso em mercados como Espanha, Inglaterra e Estados Unidos. E a emissora brasileira já sabia do potencial do programa. Os resultados ao longo de quatro temporadas, entretanto, foram melhores do que a encomenda. Além da boa audiência aos domingos, a produção consegue reunir um bom elenco muito por conta do prestígio conquistado.

Dessa forma, é possível ver nomes do primeiro time da Globo, casos de Letícia Colin, Nanda Costa e Emílio Dantas, por exemplo, em coloridas e divertidas fantasias. Sempre na busca por novidades, a quarta temporada também inaugurou uma competição à parte com a chegada dos personagens virtuais. “Pensamos muito em novidades que podem ser agregadas a cada novo ano do programa. A ideia de incluir personagens virtuais surgiu justamente dessa busca de trazer o novo para quem está em casa e na plateia”, ressalta Adriano Ricco, supervisor artístico do programa.

Na temporada de 2023, a produção já havia flertado com efeitos digitais em fantasias com recursos de movimento criados por meio de uma plataforma automatizada. Agora, a experiência foi ampliada. As fantasias tradicionais seguem protagonizando a disputa. Porém, personagens animados desenvolvidos com tecnologia 3D foram projetados e desenvolvidos integralmente por profissionais do time de tecnologia da Globo para complementar as surpresas do dominical.

Com toda a riqueza de detalhes e precisão de movimentos de um participante regular do programa, o espetáculo visual impressiona tanto o público da gravação quanto o telespectador que está no sofá de casa. “As fantasias virtuais nos dão ainda versatilidade nas participações, possibilitando outros caminhos de agenda para artistas importantes que gostaríamos de trazer ao programa”, destaca o diretor Marcelo Amiky.

Por trás da personagem Guerreira, a cantora Luiza Sonza foi a primeira convidada da empreitada. A performance foi resultado de um trabalho com técnicas e aparatos específicos, que envolveu uma etapa de pré-gravação, quando foi capturada a apresentação de Sonza no galpão de efeitos especiais dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

A artista vestiu uma roupa especial com sensores, que permitiu que seus movimentos fossem digitalizados e transferidos para a fantasia virtual. Com tudo pronto, ela foi inserida no palco por meio de computação gráfica. A artista só esteve de fato no estúdio do reality, em São Paulo, para sua revelação como a personalidade que deu vida à personagem. “Eu amo o programa e fiquei feliz com o convite. Gosto de novidades e fiquei realmente impressionada. Eu me mexia e a Guerreira também, todos os movimentos eram meus. A gente tem de entrar na personagem e foi o que fiz”, vibra a cantora.

Enquanto a convidada só se diverte, a equipe de pós-produção precisa realizar os ajustes para a personagem virtual ser integrada à cena de forma natural. O processo passa por diversas adequações digitais, como o acréscimo de movimentos para sincronizar a boca com as falas e de objetos que se relacionam com os personagens, além de ajustes para trazer uma maior fluidez e conexão com tudo o que é real no cenário. A novidade tem tudo para ser ainda mais explorada em futuras temporadas do “The Masked Singer Brasil”, com integrantes com potencial para movimentar ainda mais a dinâmica do programa e permitir performances inovadoras.

Entre os diferenciais, uma maior liberdade criativa e a possibilidade de trazer elementos não-humanos, como emissão própria de luz e asas para que o participante virtual voe pelo palco. “Teremos ainda talentos com anatomias que só os personagens virtuais podem proporcionar, como pernas muito finas, braços longos, transparências e a possibilidade de fazer movimentos que as fantasias reais não permitem”, planeja Rodrigo Cipriano, coordenador de design de Variedades dos Estúdios Globo.