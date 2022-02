Globo inicia sua incursão dramatúrgica no YouTube

Com pegada de “remakes” cômico-dramáticos de novelas, “Novelei” contará com nove episódios, que serão disponibilizados semanalmente

Ao longo da última década, a internet e o streaming se tornaram uma realidade impossível de ignorar. Sem forças para seguir batendo de frente com esse novo universo, a Globo está cada vez mais decidida a se aventurar por esses novos espaços, mesclando seu entretenimento mais tradicional com as novas formas de criar conteúdo.

As novelas, uma das produções mais antigas da tevê brasileira, irá mergulhar em um universo paralelo através do “Novelei”, o primeiro projeto envolvendo Globo e YouTube. Idealizada pela ViU Hub, unidade digital de rede social da Globo, a série ganha o selo YouTube Originals e ficará disponível no ecossistema Globo na plataforma, a partir do segundo semestre.

Com pegada de “remakes” cômico-dramáticos de novelas, “Novelei” contará com nove episódios, que serão disponibilizados semanalmente – Foto: Divulgação

“É um projeto inovador em todos os sentidos. Primeiro, pela parceria de duas empresas muito relevantes em seus mercados de atuação, que estão lado a lado para presentear o público e homenagear um dos símbolos mais tradicionais da cultura brasileira: as novelas. Segundo, pela linguagem autêntica que traz a essência do conteúdo digital e promove o encontro de grandes nomes da dramaturgia com produtores de conteúdo digital. E, ainda, pelo grande potencial comercial do projeto, que é capaz de atingir diversos segmentos de público”, afirma Vanessa Oliveira, diretora da ViU Hub.

Com pegada de “remakes” cômico-dramáticos de novelas, “Novelei” contará com nove episódios, que serão disponibilizados semanalmente, e trarão no elenco nomes consagrados da tevê, como Tony Ramos, Cláudia Raia, Susana Vieira, Cauã Reymond e Paulo Vieira. Além disso, youtubers e influenciadores, como Whindersson Nunes, Kéfera, Gusta Stockler e Evandro Rodrigues, também participam do novo projeto.

“A gente está com uma expectativa muito grande da estreia. Cada um que está participando tem um estilo muito diferente e a produção nos deu uma liberdade muito grande de sermos nós mesmos. Eu acho que o que está mais surpreendente é a inovação do projeto. É um formato bem diferente”, explica Gusta Stockler, que reúne mais de 3 milhões de seguidores no Instagram.

Nos estúdios, o elenco terá a missão de recriar, com bastante humor, produções de sucesso da Globo, como “Avenida Brasil”, “Senhora do Destino”, “O Cravo e a Rosa”, “Laços de Família”, “Vamp”, “Torre de Babel”, “Mulheres de Areia”, “O Clone” e “Vale Tudo”.

“É um conceito diferente, ousado, divertido, popular, enfim, que mexe com as emoções, já que trata de novelas. Para mim está sendo uma retomada do contato do mundo das novelas. Eu assisti a muitas ao longo dos anos e esta homenagem me faz retomar esse carinho pelas obras”, aponta o criador de conteúdo Evandro Rodrigues.

Com criação e produção do Entretenimento da Globo, a série conta com direção de Felipe Joffly e roteiro assinado por Bia Braune. As gravações aconteceram entre os meses de novembro e dezembro, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

“A Globo fez com que a dramaturgia brasileira se tornasse um produto ímpar em qualidade de produção e valor afetivo para seus espectadores. Este projeto faz história pois permite que os criadores de conteúdo do YouTube possam participar de um formato tão querido pelos brasileiros, unindo o melhor das novelas e dos novos formatos digitais, em um projeto exclusivo YouTube Originals. É um prazer firmar essa parceria com o Grupo Globo e combinar nossas expertises”, valoriza Phillipe Carrasco, Gerente de Parcerias de Conteúdo do YouTube.