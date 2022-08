Cultura Globo homenageará Claudia Jimenez com ‘Sai de Baixo’ especial após ‘Fantástico’

A Globo exibirá um episódio especial de Sai de Baixo em homenagem à atriz Claudia Jimenez, que morreu no último sábado, 20. A atração vai ao ar neste domingo, 21, às 23h25, logo após o Fantástico.

A artista interpretou a empregada Edileuza ao longo da 1ª temporada do programa, exibida em 1996 justamente nas noites de domingo. Ela deixou o elenco em janeiro de 1997, quando foi demitida após problemas nos bastidores do Sai de Baixo.

Claudia Jimenez morreu aos 63 anos de idade, no Rio de Janeiro, por conta de uma insuficiência cardíaca. Há mais de 30 anos, ela passou por um tratamento contra um câncer na região torácica, o que havia lhe afetado os tecidos do coração, fazendo com que passasse por outras cirurgias ao longo da vida.

Marcada pela veia humorística, participou de diversas novelas, filmes e peças de teatro, além de ter emplacado bordões com personagens como a própria Edileuza e a Dona Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo.