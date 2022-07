Globo exibe em sua programação o primeiro episódio de ‘Turma da Mônica – A Série’

“Turma da Mônica – A Série” estreou no Globoplay no dia 21 de julho. E nesta sexta-feira, 29, o primeiro episódio do título será exibido na Espiadinha Globoplay, durante a programação vespertina da Globo, após “O Cravo e a Rosa – Edição Especial”. Além disso, o capítulo ficará disponível na plataforma para não assinantes logados até o dia 5 de agosto.

Com oito episódios, a obra original Globoplay traz Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo), Cascão (Gabriel Moreira) e Milena (Emilly Nayara) no papel do quinteto protagonista.

A história mostra a chegada de Carminha Frufru (Luiza Gattai) ao Bairro do Limoeiro e a sabotagem de sua festa. Mônica e seus amigos se tornam os principais suspeitos e, por isso, vão precisar superar suas inseguranças e revelar seus segredos para decifrar o mistério.

Com as participações especiais de Mariana Ximenes, no papel de Madame Frufru, mãe de Carminha; e Fernando Caruso como Feitoso Araújo, a série infantil tem redação final de Mariana Zatz e direção-geral de Daniel Rezende. A produção é da Biônica Filmes em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções.

O elenco conta ainda com Pedro Motta (Quinzinho), Lais Villela (Marina), Vinicius Higo (Do Contra), Pedro Souza (Jeremias), Cauã Martins (Titi), Rodrigo Kenji (Nimbus), Lucas Infante (Humberto), Manuela Macedo (Penha) e Giovane Dodato (Dudu).