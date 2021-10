Globo dá roupagem hi-tech a dominical

O formato de “game show” já é uma tradição do domingo. Basta lembrar dos clássicos “Olimpíadas do Faustão”, da Globo, ou do longevo “Passa ou Repassa”, do SBT. Disposta a resgatar esse tipo de gincana em sua grade, a Globo estreia neste domingo (3) o “Zig Zag Arena”.

Sob o comando da versátil Fernanda Gentil, brincadeiras que fazem parte das mais doces memórias de infância de diversas gerações, como Pique-pega, pique-esconde e queimado, vão invadir as tardes da emissora. De olho em todo o poder de produção dos Estúdios Globo, todos esses jogos vêm atualizados e elevados a um outro nível de tecnologia.

“Estamos diante de uma megaprodução. Partimos de uma ideia original, com tudo sendo pensado para as famílias brasileiras. A inspiração é nas brincadeiras e jogos de infância presentes na nossa cultura. Mas, ao mesmo tempo, também inventamos o nosso próprio jogo, moderno e alegre, que desperta o desejo de competir e, principalmente, de se desligar da realidade e se divertir”, resume o ex-ator e agora diretor artístico Raoni Carneiro, integrante da equipe do diretor de gênero Boninho.

Feito na medida para fisgar o público de outras produções exibidas aos domingos, casos de “The Voice Kids” e “Tamanho Família”, o “Zig Zag Arena” foi encomendado pela cúpula da Globo em fevereiro deste ano. Ao longo dos meses, um imenso cenário de 1500 m² completamente inteligente e automatizado foi erguido no MG4, o poderoso novo complexo de estúdios da Globo. Com tudo pronto, a direção da emissora optou por fazer um esquema diferente de produção. Seguindo rígidos protocolos de segurança, todos os 18 episódios do programa foram gravados de forma ininterrupta. Por conta disso, o “Zig Zag Arena” estreia com boa parte de suas edições prontas para ir ao ar. Alguns episódios, entretanto, vão esperar a resposta do público para serem finalizados.

“Foram 200 profissionais envolvidos e muitos meses de dedicação para que tudo ficasse do jeito que foi imaginado. O cenário é mesmo arrebatador. Tenho certeza que essa experiência está sendo inesquecível para todo mundo e esse impacto também será sentido pelo público de casa”, explica Fernanda Gentil.

REGRAS

Apesar do clima leve e descontraído, o jogo tem suas regras e as brincadeiras funcionam como competições esportivas. Por isso, além de juízes profissionais atentos a qualquer eventual falta, um elenco à altura foi escalado para completar o time do programa: Everaldo Marques, narrador do Esporte da Globo, será o responsável por observar cada lance e transmitir a energia dos competidores. Além dele, a jogadora Hortência e o humorista Marco Luque ficarão a cargo dos comentários dos melhores momentos, com olhar atento e muito bom-humor.

A cada programa, dois times se enfrentam em três grandes desafios. Famosos e anônimos foram escalados para se jogarem ao longo da temporada. Grupos formados por cantores, atores, humoristas, apresentadores, ex-participantes de realities e seus amigos e familiares estarão ao lado de pessoas anônimas, profissionais de diversas áreas de atuação.

Com seis participantes para cada lado, sendo sempre três homens e três mulheres, os competidores precisarão se organizar internamente e definir as melhores estratégias em cada uma das partidas para acumular mais pontos durante as três fases do jogo: “Pique-Pega”, que conta com obstáculos e esconderijos, “Megaball”, que acontece em um campo gigantesco formado por 16 camas elásticas, e “Tudo ou Nada”, última tarefa realizada em um imenso labirinto em formato de cubo mágico. Só se consagra campeão o time que cumprir as metas de todas as fases.