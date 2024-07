Cultura Globo afirma que não renovará contrato com Davi Brito, do ‘BBB 24’

A Rede Globo afirmou ao Estadão, por meio de sua assessoria de imprensa, que não renovará o contrato com o campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito, que se encerra nesta quarta-feira, 31.

A irmã de Davi, Raquel Brito, é quem atualmente cuida das redes sociais do irmão. Procurada pelo Estadão, ela ainda não se manifestou sobre quem passará a tratar da assessoria do campeão do BBB 24. Raquel também é influenciadora e possui 147 mil seguidores em seu Instagram.

A renovação do contrato normalmente ocorre após o fim do BBB para muitos participantes, como é o caso de Matteus Amaral, Isabelle Nogueira, Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Alane Dias e Beatriz Reis. Entretanto, as polêmicas relacionadas ao vencedor da edição, que o fizeram perder mais de um milhão de seguidores, impactaram sua imagem com a emissora.

Uma de suas maiores quedas em número de fãs ocorreu quando Davi compartilhou seu próprio código do Pix nos stories, para angariar doações às vítimas das chuvas, em vez de compartilhar contas de instituições de caridade. Ele também fez menções intencionais ao reality show A Fazenda, da Record, ao afirmar que participaria do programa, ainda dentro do contrato de exclusividade com a Globo.

Recentemente, Davi postou uma foto em suas redes sociais em um estande de tiro, ao utilizar armas de fogo. A publicação, que mostrava o ex-BBB com um certificado do clube de tiro em mãos, foi deletada após comentários negativos, e culminou na perda de mais 100 mil seguidores em suas redes sociais.