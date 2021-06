Cultura Gleici Damasceno é eliminada do reality ‘No Limite’

Campeã do Big Brother Brasil 18, Gleici Damasceno chegou a ficar 25 horas em uma das provas de resistência na época. Mas não deu para acriana, de 26 anos, continuar em No Limite. A influenciadora digital foi eliminada pelos colegas da tribo Calango, que perderam a prova de imunidade, na edição que foi ao ar na noite desta terça-feira, 15.

A intitulada prova de privilégio do sexto episódio de No Limite exigiu concentração dos participantes. O objetivo era encher tonéis de areia, enquanto um dos integrantes da equipe estava vendado e precisava cumprir um circuito, sendo guiado por um colega de tribo. E não deu para a Calango. Gleici foi a mais votada da equipe para sair do reality show. Ela recebeu três indicações da equipe. O apresentador André Marques anunciou a eliminação da participante.

Outra situação que chamou atenção dos espectadores envolveu o ex-BBB 18 Kaysar Dadour. Ao lamentar a derrota da equipe e a impossibilidade de comer brigadeiro, o imigrante decidiu tirar a roupa no meio do acampamento.