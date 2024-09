Gkay abre closet grifado para bazar beneficente em São Paulo - O Liberal

Neste domingo, 15, a atriz e influenciadora Gkay realizará um bazar beneficente em São Paulo. No evento, será possível encontrar peças e acessórios de seu closet e também de amigos que contribuíram com a causa. Entre os nomes que disponibilizaram artigos pessoais estão Patrícia Abravanel, Whindersson Nunes, Simone Mendes, Carlinhos Maia, Alok, Bruna Tavares, entre outros.

O bazar contará com roupas, calçados, acessórios e produtos de beleza de grife e populares, com preços acessíveis. Toda a verba arrecadada será destinada a duas instituições de caridade: Seleção do Bem 8, localizada em Porto Alegre (RS) e Hospital Napoleão Laureano, de João Pessoa (PB).

“Neste ano, conseguimos concretizar com tanto carinho um evento 100% beneficente. Muitas das peças do meu guarda-roupa, incluindo várias que ainda estão com etiqueta, estarão à venda, e todo o valor arrecadado será destinado a uma causa social belíssima. Recebemos também muitas doações, que aqueceram meu coração. Estou profundamente feliz e grata pelo apoio. Todos muito animados para fazer a diferença juntos,” comenta Gkay.

Como funcionará o Bazar

A entrada custará 10 reais mais 1 kg de alimento não perecível. Para garantir uma experiência organizada e agradável a todos os participantes, o bazar terá um controle de entrada especial. As pessoas serão organizadas em fila e, ao entrar, receberão uma pulseira de acesso. Um grupo de 20 pessoas será permitido no espaço de compras por vez, com um tempo de 30 minutos para escolher e adquirir as peças desejadas. Ao término desse período, os participantes entregarão suas pulseiras na saída, garantindo que todos tenham a oportunidade de participar do bazar.