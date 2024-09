Giselle Prattes aguarda ansiosamente a estreia da nova temporada de “Reis” à tevê aberta - O Liberal

A oportunidade em “Reis”, minissérie bíblica da Record, trouxe uma série de experiências e vivências para Giselle Prattes. A produção épica marca a estreia da atriz de 43 anos em um papel fixo na tevê aberta, após algumas participações no vídeo em tramas, como “Tempo de Amar” e “Verão 90”. Além disso, ao assumir a doce Basemate, Giselle assume a terceira geração da personagem bíblica.

“Fiquei encantada com o cuidado da personagem durante as fases anteriores. Nunca havia passado por isso, e foi muito gostoso tentar absorver o que outras atrizes construíram. Mesmo sabendo que a minha fase seria diferente, eu queria muito tentar trazer um traço marcante dela jovem/criança para a fase adulta. Foi um processo inédito para mim, mas muito prazeroso”, aponta.

Gisele chegou à produção bíblica na 11ª temporada, “A Divisão”. Ela, porém, aguarda a estreia da 12ª temporada, “A Emboscada”, em que ganhará maior destaque no enredo. A trama, no entanto, ainda não tem data de definida para ir ao ar. Na história, Basemate é uma mulher sapeca, doce e cheia de amor e fé. Apesar das dificuldades que enfrentou, ela não perde a fé no ser humano e não questiona Deus.

“É uma mulher que está à frente do seu tempo, que sabe se colocar, que não ficou em uma posição de vítima e traz para si a responsabilidade de tentar mudar a vida dela e o que a cerca. Vai atrás do desejo, do amor e daquilo que acredita ser o correto. É muito inspiradora a Basemate, e acho que na 12ª temporada ela vai tocar muitos corações”, torce.

Natural de Curitiba, no Paraná, Giselle é mãe do também ator Nicolas Prattes, que acaba de estrear como um dos protagonistas de “Mania de Você”, atual novela das nove da Globo. Ela estudou teatro dos sete aos 17 anos, mas pausou a carreira após dar à luz o filho. Giselle também ganhou destaque ao ser escolhida Garota do Zodíaco do programa “Planeta Xuxa”.

“Eu comecei nova no teatro. Fui entrar em uma emissora pela primeira vez quando fui trabalhar com a Xuxa, já era mãe e tinha 20 anos de idade. Mas, foi uma grande escola, especialmente porque eu já tinha a responsabilidade da maternidade, acho que a maturidade me ajudou a dimensionar o tamanho da oportunidade que está tendo. Mas, eu na vida, era tímida, naquela época, não sabia como buscar oportunidades como atriz e a minha atenção estava dividida na vida entre conciliar a maternidade, os boletos e os estudos – comecei fazendo Marketing e me formei em Artes Dramáticas (risos)”, relembra.

Mãe jovem, Giselle tem orgulho da relação próxima que construiu com o filho Nicolas, que tem 27 anos. Ela tem acompanhado a ascensão meteórica do ator nas novelas da Globo, sendo uma inspiração importante em sua trajetória profissional também.

“Sinto muito orgulho da forma que ele lida com a profissão. Ele é muito dedicado, sabe o que significa o ofício e, diante das críticas, ele busca realmente absorver e aprender. Ele não relaxa e eu confesso que acho isso bom e especial. Um grande problema da nossa profissão, é quando você acredita que já sabe ou entendeu tudo. O Nicolas é aberto, e a disciplina dele como atleta só ajuda na construção dos seus personagens. Ele me inspira muito como pessoa e eu morro de orgulho disso”, elogia Giselle, que também tem construído uma boa relação com Sabrina Sato, atual noiva de Nicolas. “Existe alguém no Brasil que não gosta da Sabrina (risos)? Conhecer a Sabrina (pessoa física), me deixou mais encantada por ela. Me identifiquei com ela em muitos aspectos e tem sido deliciosa a nossa troca”, completa.

“Reis” – Record – Sem previsão de estreia.