Gisele Bündchen pede desculpas após fala sobre modelos e redes sociais

Na última quinta-feira, 14, a Vogue publicou uma longa entrevista com Gisele Bündchen, na qual a modelo fala sobre sua carreira, casamento, filhos e alimentação.

Em um trecho, ela diz que, por ser de uma geração mais velha, não tem presença massiva nas redes sociais como as modelos mais jovens. Entretanto, sua fala foi entendida como uma crítica às modelos da atualidade e ela se desculpou após algumas críticas.

“Não é a minha geração, tenho que ser honesta a respeito disso. Sou mais velha, mais sábia. Se eu tivesse que me promover da mesma maneira que as garotas que estão modelando agora têm que fazer, esqueça. Eu não faria”, disse Gisele.

Após as críticas, ela fez um post no Twitter se explicando e se desculpando. “Sinto muito que minhas palavras no artigo da Vogue foram mal entendidas. Minha intenção era simplesmente expressar que eu sou de uma geração diferente e não sou experiente na tecnologia. Eu admiro a geração mais nova e sua capacidade de lidar com toda a demanda adicional das redes sociais. Eu certamente nunca senti que sou mais inteligente que alguém, e acho que todos nós estamos aprendendo”, tuitou a modelo.