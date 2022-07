Cultura Gisele Bündchen passa férias com família em Paris

Gisele Bündchen usou as redes sociais neste sábado, 9, para compartilhar uma série de fotos da viagem que está fazendo com a família para Paris, na França. A modelo abriu o álbum das férias para os fãs no Instagram.

Ela está com a filha Vivian, de 9 anos de idade, fruto do relacionamento com o atleta Tom Brady, que também é pai de Benjamin, 12. Os pais da brasileira, Vania e Valdir, também estão na viagem.

Gisele mostrou, nos stories da rede social, um gatinho que invadiu o quarto do hotel em que estão hospedados. “Deixei a porta do hotel aberta e esse gatinho acabou entrando. Acho que ele está com medo. Que coisa mais fofa”, declarou.