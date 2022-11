Gisele Bündchen estaria ‘devastada’ após divórcio, diz site

De acordo com o site americano Entertainment Tonight, Gisele Bündchen estaria “devastada por ter terminado seu casamento” com Tom Brady. O casal colocou fim à relação de 13 anos no último dia 28, e o principal motivo seria a desistência do atleta da aposentadoria do futebol americano.

Segundo o site, uma fonte disse que Gisele “precisava colocar ela e seus filhos em primeiro lugar” e tudo o que teve ao lado do jogador de futebol, foi o “suficiente”.

E completou dizendo que a modelo teve ao seu lado “seu curandeiro para conseguir ficar em paz e chegar em um acordo para o fim do casamento”. A fonte também falou que a brasileira sabia que precisava escolher entre ela e o que estava vivendo.

“Tom e Gisele sentem amor um pelo outro, mas ela sabia que tinha que colocar a si mesma e sua família em primeiro lugar – em vez do futebol em referência à profissão de Tom.”

No anúncio do divórcio, Gisele e Tom reforçaram que suas atenções e cuidados serão com os filhos Benjamin (12 anos) e Vivian (9 anos).

“A minha prioridade sempre será nossos filhos, quem eu amo com todo o meu coração. Compartilharemos a guarda das crianças para dar amor, cuidado e a atenção que eles merecem”, escreveu Gisele.

“Vão continuar sendo o centro de nosso mundo de todas as formas”, falou Tom.