Gisele Bündchen declara torcida para Tom Brady e afasta boatos de crise

Parece que a crise no casamento de Gisele Bündchen e Tom Brady ficou no passado ou não passa de boatos. Após relatos de que o casal estaria vivendo em casas separadas, a supermodelo brasileira usou o Twitter para demonstrar apoio ao marido em um jogo de futebol americano de seu time, afastando, assim, os rumores. “Vamos lá, Tom Brady! Vamos lá, Bucs!”, publicou no último domingo, 11.

Recentemente, uma fonte próxima ao casal declarou ao Page Six que Gisele saiu de casa após um desentendimento com Tom, que estava triste com a situação. Segundo o tabloide, a modelo teria ficado brava após o marido descumprir com um combinado entre eles sobre sua aposentadoria, para ter mais tempo com a família.

Há meses o casamento da modelo com o jogador é apontado em suposta crise. Em agosto, Tom perdeu 11 dias de treino devido a “problemas pessoais”. “É tudo pessoal. Todo mundo tem situações diferentes com as quais está lidando. Todos nós temos desafios realmente únicos em nossa vida. Eu tenho 45 anos, cara. Há muita coisa acontecendo”, disse ele, após o jogo de pré-temporada dos Buccaneers contra os Colts.

Gisele Bündchen e Tom Brady estão casados desde 2009 e têm dois filhos: Benjamin, 14, e Vivian, 9. O jogador também é pai de Jack, 15, fruto do antigo relacionamento com a atriz Bridget Moynahan.